أسعار اليورو والدولار في الجزائر اليوم الثلاثاء 22 يونيو 2021

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تباينت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الجزائري، اليوم الثلاثاء 22 يونيو 2021، بداية تعاملات البنوك، والسوق السوداء.

وهبط سعر اليورو الأوروبي لدى البنك المركزي الجزائري، 160.01 دينار للشراء، و160.07 دينار للبيع.



وصعد سعر اليورو لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) مسجلا 214.45 يورو للشراء، و216.83 يورو للبيع.

وتخطط الحكومة الجزائرية لرفع قيمة الصادرات خارج قطاع المحروقات إلى 5 مليارات دولار مع نهاية العام الجاري كمرحلة أولى، وتعويض الخسائر الناجمة عن تراجع أسعار النفط الذي يعد المورد الأساسي لخزينة الدولة بنحو 97%.

ويضغط رجال أعمال وتكتلات تجارية على الحكومة الجزائرية، من أجل توسيع قائمة الدول التي سمحت بعودة الرحلات منها وإليها، لتشمل القارة الآسيوية خصوصاً الصين، الشريك التجاري الأول للجزائر، والمصدر الأول للسلع، والمواد الأولية، للأسواق المحلية.

ويترقب المستثمرون توسيع قائمة الدول التي ستعود إليها الرحلات الجوية الجزائرية، خصوصاً بعدما اقتصر الفتح الجوي على دول جنوب أوروبا.

الدولار والإسترليني

وصعد سعر الدولار لدى بنك الجزائر المركزي، عند 134.58 دينار للشراء، و134.59 دينار للبيع، كما بقي السعر لدى السوق الموازية (السوداء) عند 180 دينارا للشراء، و182 دينارا للبيع.

وهبط سعر الجنيه الإسترليني عند 186.17 دينار للشراء، و186.24 دينار للبيع، فيما صعد الإسترليني لدى السوق الموازية (السوداء) مسجلا 250.72 دينار للشراء، و253.51 دينار للبيع.

الريال والدرهم والدينار

وصعد سعر الريال السعودي لدى بنك الجزائر المركزي عند 35.88 دينار للشراء، و35.89 دينار للبيع، فيما استقر سعر الريال لدى السوق الموازية عند 48 دينارا للشراء، و48.53 دينارا للبيع.

وجاء سعر الدرهم الإماراتي لدى بنك الجزائر المركزي، عند 36.63 دينار للشراء، و36.64 دينار للبيع، بينما سجل لدى السوق الموازية (السوداء) 49.01 دينار للشراء، و49.55 دينار للبيع.

وصعد سعر الدينار الكويتي، لدى بنك الجزائر المركزي إلى، 446.23 دينار جزائري للشراء، و447.46 دينار جزائري للبيع، ولدى السوق الموازية غير الرسمية صعد الدينار إلى 597.79 دينار للشراء، و604.44 دينار للبيع.