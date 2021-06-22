تعرف على سعر الريال السعودي في مصر اليوم الثلاثاء 22 يونيو 2021

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ارتفع متوسط سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، اليوم الثلاثاء، 22 يونيو 2021، في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة.

وثبت البنك المركزي المصري، أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير في البنوك المصرية هذا الشهر، وذلك للشهر السابع على التوالي.

سعر الريال السعودي في مصر

وارتفع متوسط سعر الريال السعودي لدى البنك المركزي المصري، اليوم الثلاثاء، إلى نحو 4.162 جنيه للشراء، و 4.188 جنيه للبيع، مقابل نحو 4.15 جنيه للشراء، و 4.18 جنيه للبيع، أمس.

ووفق مسح ”الخليج 365” في 23 بنكا، سجل متوسط سعر الريال 4.12 جنيه للشراء و 4.19 جنيه للبيع.

أعلى سعر للريال السعودي

وسجل الريال أعلى سعر للشراء 4.16 جنيه في 4 بنوك، المصرف العربي الدولي، والمشرق، وعودة، وبلوم مصر.

فيما جاء أعلى سعر لبيع الريال عند 4.22 جنيه في بنك البركة.

وبلغ سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي)، نحو 4.150 جنيه للشراء، و 4.184 جنيه للبيع.

طموحات "مصر الرقمية"

تعكف مصر على تطوير المنظومة المالية بالتزامن مع الانتقال التدريجي إلى "مصر الرقمية"، عبر تقنيات هواوي الصينية.

وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية المصري، إن الحكومة تمضي في إرساء دعائم الإدارة الرشيدة للمال العام، بالتوازي مع تعظيم القدرات الرقمية والتوظيف الأمثل للتكنولوجيا في التحديث المستدام للأنظمة المالية المميكنة.

أضاف معيط خلال لقائه مع تيري هي، الرئيس الإقليمي لشركة هواوي بشمال أفريقيا، وهالة عرندة نائب رئيس شركة هواوي مصر للعلاقات الحكومية، أن مصر تتوسع في استخدام الحلول التكنولوجية بالتعاون مع العديد من الشركاء، في سبيل رفع كفاءة الأداء المالي.

وأكد أن الحكومة حريصة على تطوير الصناعات المتخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات؛ باعتباره أحد روافد التنمية الاقتصادية، لتحسين مناخ الأعمال وتحفيز المستثمرين.

وسلط وزير المالية في بيان صحفي، الضوء على أهداف المرحلة المقبلة، التي ستشهد التوسع في تقديم خدمات مميكنة للمواطنين، تيسيرا عليهم وترسيخ للشفافية، والحياديةـ وتكافؤ الفرص بين جميع متلقي الخدمات الحكومية.

أسعار الدولار واليورو والإسترليني

وارتفع متوسط سعر العملة الخضراء لدى البنك المركزي المصري، اليوم الثلاثاء، إلى نحو 15.61 جنيه للشراء، و 15.708 جنيه للبيع، مقابل نحو 15.59 جنيه للشراء، و 15.69 جنيه للبيع.

كما زاد متوسط سعر اليورو الأوروبي، إلى نحو 18.55 جنيه للشراء و18.67 جنيه للبيع، مقابل نحو 18.50 جنيه للشراء، و18.62 جنيه للبيع، أمس.

فيما صعد متوسط سعر الجنيه الإسترليني، إلى نحو 21.65 جنيه للشراء و21.79 جنيه للبيع، مقابل نحو 21.54 جنيه للشراء و21.86 جنيه للبيع، أمس.

أسعار الدرهم والدينار

وارتفع متوسط سعر الدرهم الإماراتي، لدى البنك المركزي المصري، إلى نحو 4.249 جنيه للشراء، و 4.277 جنيه للبيع.

وزاد متوسط سعر الدينار الكويتى، إلى نحو 51.77 جنيه للشراء، و 52.23 جنيه للبيع، مقابل نحو 51.76 جنيه للشراء و 52.10 جنيه للبيع.