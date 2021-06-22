ديانا كرزون ومعاذ العمري يستقبلان مولودتهما الأولى

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"الخليج 365": إستقبلت المغنية الأردنية "ديانا كرزون" مولودتهما الأولى من زوجها الإعلامي معاذ العمري، حيث أعلنت الخبر عبر حسابها على الإنستغرام، من خلال صورة جمعتها بزوجها وهي تحمل بيدها حذاء وردي اللون.

وكتبت معلقة: "الحمدلله رب العالمين الذي بنعمته تتم الصالحات، اليوم صرنا ثلاث ونورت حياتنا طفلتنا الأولى ????????♥️????????21/6/2021".

أما العمري فنشر نفس الصورة وكتب تعليقاً مشابها قال فيه: "الحمدلله رب العالمين الذي بنعمته تتم الصالحات اليوم صرنا ثلاث ونورت حياتنا طفلتنا الأولى الف الحمدلله على سلامة زوجتي الغالية ربنا يقدرني أكون لعيلتي السند والعزوة والأمان".

وكانت “كرزون” قد أهدت زوجها الأعلامي معاذ العمري في عيد الحب في فبراير أغنية بعنوان “هو مين” وذلك تعبيرًا منها عن حبها الكبير له، إضافة الى إعلان حملها بطريقة مميزة في آخر الفيديو من خلال صورة قلادة ذهبية لامرأة حامل.