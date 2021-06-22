بلقيس تطرح جديدها المثير للجدل "إنتهى"

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"الخليج 365": طرحت الفنانة اليمنية ​بلقيس​ فتحي أغنيتها الجديدة “إنتهى” عبر قناتها الخاصة على اليوتيوب، وهي من كلمات مشاري ابراهيم، والحان عبد العزيز الويس، وتوزيع علي المتروك، مكس وماستر صهيب العوضي، أما الفيديو كليب فهو من اخراج دان حداد.

وتوجه بلقيس رسالة في هذا العمل الى كل إمراة لتكون قوية وصاحبة موقف ولتكون الدافع لها في انهاء علاقتها مع الشريك ان لم تكن حياتهما الزوجية كما يجب مؤكدة ان الحياة لا تقف عند اي انسان.

وكانت بلقيس قد أثارت الجدل خلال الترويج لعملها الجديد حيث إعتبره البعض اسقاط على تجربة طلاقها.