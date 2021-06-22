شكرا لقرائتكم خبر عن ميريل ستريب تعطي درسًا لفنانات عمليات التجميل..اعرف ماذا قالت؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في الوقت الذي يسعي فيه كل نجوم العالم ومشاهيرها للتجميل ويدفعون أموالاً كثيرة في سبيل ذلك ترفض النجمة العالمية ميريل ستريب إجراء أي عمليات تجميل في وجهها وقالت حول هذا الموضوع: أبدًا لن أسمح لأحد بإزالة تجاعيد جبيني فهي نتيجة دهشتي أمام جمال الحياة، وتلك التجاعيد المحيطة بفمي لانهم يُظهرون كم ضحكت وكم قُبلت، وكم قبلت، ولا حتى البقع السوداء تحت عيوني، فخلفهم تختبئ ذكريات احزاني وبكائي، أنهم جزء مني وأحب جمالهم ، وسأبقي على ملامحي لأنها دلالة على تجاربي في الحياة.



ميريل ستريب

الأسطورة ميريل ستريب أعظم ممثلات هوليود تم اختيارها من قبل العديد من النقاد "كأعظم ممثلة حية" ورُشحت لجائزة الأوسكار 21 مرة، وفازت بها ثلاث مرات وغدًا 22 يونيو هو عيد ميلادها الـ 72 فهي مواليد عام 1949 .

ميريل ستريب شخصية أيقونية ومميزة في العالم فهي تمتلك الجمال مع الموهبة وهي الممثلة الأكثر إنتاجًا في هوليوود وتمتلك قدرات تمثيلية مبهرة وقرات تشخيصية عظيمة ولعبت الكثير من الأدوار المتنوعة فلقبوها بالحرباء وتقدم أي شخصية تستند إليها بحرفية عالية وبإتقان وكفاءة مذهلة .



ميريل ستريب في شبابها

وتعتبر ميريل ستريب أكثر ممثلة جسدت شخصيات حقيقية حتى الان وتمتلك ستريب القابلية لتتمكن من أي لهجة في العالم وترشحت 21 مرة لنيل الأوسكار، وهو أعلى رقم مسجل لممثل ، وقد ربحت ثلاثة منها وترشحت 14 مرة لنيل BAFTA Award وربحت اثنين منها كما ترشحت 27 مرة لنيل Golden Globe Award وربحت 8 منها.

بأرباح تقدر بـ 602.6 مليون دولار ، يعتبر فيلم " Mamma Mia" بدون أدنى شك، أفضل و أنجح فيلم لميريل ستريب حتى تاريح اليوم، والذي زاد من نجاحها بشكلٍ كبير و قدمت فيلم "The Iron Lady" عام 2011 ، الذي كان أول فيلم لستريب من العقد الجديد، حيث جسدت شخصية مارغريت تاتشر وأشاد النقاد بأداء ستريب وربحت عدد من الجوائز عن هذه الشخصية الشهيرة .