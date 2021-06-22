أحمد فهمي مروجًا لـ"العارف": "الجحيم لسه مبدأش يا يونس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

روّج الفنان أحمد فهمي، لفيلمه الجديد "العارف"، الذي من المقرر طرحه في دور العرض السينمائي 14 يوليو المُقبل.

ونشر فهمي صورة البوستر الخاص بالعمل، على موقع "إنستجرام"، ويظهر عليه منفردًا، وعلق: "الجحيم لسه مبدأش يا يونس !راضي فيلم العارف ١٤-٧ في السينما".

فيلم "العارف" تم تصويره بين أكثر من 4 دول، بينها: مصر وإيطاليا وبلغاريا وماليزيا، وتم الانتهاء من تصوير آخر مشاهده الشهر الماضي.

الفيلم بطولة النجوم: أحمد عز، أحمد فهمي، مصطفى خاطر، محمود حميدة، كارمن بصيبص، أحمد خالد صالح وغيرهم، من تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب وإنتاج شركة سينرجي فيلمز.