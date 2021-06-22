فن ومشاهير

أحمد فهمي مروجًا لـ"العارف": "الجحيم لسه مبدأش يا يونس"

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

روّج الفنان أحمد فهمي، لفيلمه الجديد "العارف"، الذي من المقرر طرحه في دور العرض السينمائي 14 يوليو المُقبل.

ونشر فهمي صورة البوستر الخاص بالعمل، على موقع "إنستجرام"، ويظهر عليه منفردًا، وعلق: "الجحيم لسه مبدأش يا يونس !راضي فيلم العارف ١٤-٧ في السينما".

فيلم "العارف" تم تصويره بين أكثر من 4 دول، بينها: مصر وإيطاليا وبلغاريا وماليزيا، وتم الانتهاء من تصوير آخر مشاهده الشهر الماضي.

الفيلم بطولة النجوم: أحمد عز، أحمد فهمي، مصطفى خاطر، محمود حميدة، كارمن بصيبص، أحمد خالد صالح وغيرهم، من تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب وإنتاج شركة سينرجي فيلمز.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا