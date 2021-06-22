شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل الجزء الرابع من فيلم Hotel Transylvania وعرضه فى عيد الهالوين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت الشركة المنتجة للجزء الرابع من فيلم الأنيمشن Hotel Transylvania، تشويق متابعيها، وذلك من خلال تأجيل طرح العمل من 23 يوليو المقبل إلى 1 أكتوبر من نفس العام الجارى، وأكدت الشركة أنها قررت تأجيل الفيلم ليلحق بـ موسم الهالوين، خاصة أن أحداث العمل تدور في إطار رعب كوميدى، وفقًا للتقرير الذى نشر على موقع "variety".

ومن المقرر أن يطرح فيلم الأنيمشن الجديد تحت اسم Hotel Transylvania: Transformania، كما لم يكشف بعد عن ما سيدور عنه الجزء الجديد، وحققت الأجزاء الثلاث الأولى من العمل نجاحا كبيرا.

ودارت أحداث الجزء الثالث من فيلم الأنيمشن العائلى حول مفاجأة مافيس لـ دراكولا برحلة عائلية على متن سفينة "مونستر كروز" الفاخرة حتى يتمكن من قضاء إجازة مع جميع فى الفندق، وبمجرد مغادرة الميناء يبدأ دراكولا فى قصة رومانسية جديدة عندما بـ قبطان السفينة السحرية إيريكا، وتسعى مافيس للعب دورالوالد مع إبقاء والدها وإيريكا منفصلين.

الفيلم من بطولة آدم ساندلر، وآندى سامبرج، وفران دريشر، وميل بروكس، وسيلينا جوميز، وكاثرين هان، وديفيد سبايد، ومن إخراج جيندى تارتاكوفسكى، وتأليف مايكل ماكولرز، وتارتاكوفسكى.