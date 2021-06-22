شكرا لقرائتكم خبر عن يوسف إسماعيل ضيف شرف فى مسلسل "عودة الأب الضال" فى شخصية أبو هريدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك الفنان القدير يوسف إسماعيل كضيف شرف في مسلسل "عودة الأب الضال" أمام بيومي فؤاد، الذى يتم تصويره حاليًا لعرضه خلال الفترة المقبلة، حيث يجسد اسماعيل شخصية رجل من أعيان الصعيد يدعى "أبو هريدي" .

مسلسل "عودة الأب الضال" تأليف ورشة كتابة يشرف عليها أمين جمال ويقوم بالكتابة فيها محمد فتحي عبد المقصود ومحمد أبو السعد وإبراهيم ربيع وإخراج أحمد عبد العال، فى أولى تجاربه الإخراجية، وبطولة كل من: بيومى فؤاد، عبير صبرى، إيمان سيد، خالد منصور، أميرة هانى، هاجر عفيفى، نور قدرى، وعدد آخر من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف، منهم سامح حسين ومحمد عبد الرحمن.

والمسلسل تعتمد أحداثه على حلقات متصلة منفصلة تتناول حكايات وقصص مختلفة بشكل كوميدى، ويضم العمل يضم 60 حلقة، وتدور القصة، حول رجل أعمال غنى يقع فى أزمة، ولكى يخرج منها يحاول البحث عن أبنائه الـ7، منها التى تعمل راقصة، وأخرى محامية، وبائعة كبدة، وبلوجر، وطبيبة، وتاجر فاكهة.