بالفيديو| ياسمين عبدالعزيز تُقبل أحمد العوضي: حب عمري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

شاركت الفنانة ياسمين عبدالعزيز، الجمهور ومتابعي حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، فيديو يجمعها بزوجها الفنان أحمد العوضي.

وظهرت ياسمين إلى جوار العوضي في السيارة، وفي الخلفية أغنية الفنان رامي عياش "قصة حب"، لتقوم بطبع قبلة على خده، وعلقت "حب عمري"، وعلق هو بوضع مجموعة من القلوب.

جدير بالذكر أن ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي، شاركا في السباق الرمضاني المنقضي بمسلسل "اللي مالوش كبير"، وشارك في بطولته خالد الصاوي، دنيا عبدالعزيز، دينا فؤاد، خالد سرحان، عايدة رياض، فتوح أحمد، أحمد عبدالله محمود، محمود عمرو ياسين، تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج مصطفى فكري.