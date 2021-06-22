كتب امير فتحي في الثلاثاء 22 يونيو 2021 03:50 صباحاً - أثارت الفاشينيستا السعودية فوز العتيبي الجدل في أحدث ظهور لها مع زوجها أحمد الموسى أثناء تواجدهما في أحدى الأماكن العامة.
ونشرت فوز العتيبي فيديو لها مع زوجها عبر حسابها الرسمي بتطبيق “سناب شات” وهي تصور فيديو لإحدى المقالب التي نفذتها في زوجها أحمد الموسى.
وانتقد جمهور فوز العتيبي الفيديو الذي نشرته، إذ اعتبروه خدش للحياء وعدم احترام بسبب تواجدهما في مكان عام.
وغالبًا ما تتسبب مقاطع الفيديو التي تنتشر عن الناشطة السعودية فوز العتيبي، بمفردها أو برفقة زوجها، في إثارة حالة من الجدل.
وكان آخرها مقطع الفيديو الذي نشرته فوز العتيبي الذي سخرت فيه من سؤال عن الرجل السعودي، والذي وصفت فيه نفسها بـ”الأسطورة”، حيث تفاخرت فوز العتيبي بحكمتها في الحياة، وردوودها على المتابعين قائلة: “الكلام بينسرد معي زي قولة السلام عليكم، ولكن مشكلتي هي أنني استحي.. اسألوني وشوفوا أجوبتي راح تسلخكم من الدهاء اللي فيها، أنا أسطورة”.
كانت هذه تفاصيل خبر فوز العتيبي تثير الجدل بحركاتها مع زوجها في مكان عام.. فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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