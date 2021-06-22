شريف مدكور يدافع عن هيدي كرم ويؤكد: “أم طبيعية”

كتب امير فتحي في الثلاثاء 22 يونيو 2021 03:50 صباحاً - دافع الإعلامي المصري شريف مدكور عن مواطنته الفنانة هيدي كرم بعد الانتقادات التي طالتها بسبب نشرها مقطع فيديو ظهرت فيه وهي تلهو برفقة ابنها.

وكتب شريف مدكور، عبر حسابه الشخصي على الفايسبوك قائلًا: «يعني إيه أم تلعب مع ابنها رياضه الناس تطلع تشتمها؟.. وبتقول شيلناهم وهما صغيرين علشان يشيلونا لما نكبر.. يعني الأمومة في أعلي درجتها».

وأضاف شريف مدكور، قائلًا: «أنا مش قادر أصدق اللي احنا فيه ده، عيب بجد، وكل الاحترام لهيدي كرم لأنها أم طبيعية».

وكانت الفنانة هيدي كرم، قد أثارت جدلًا واسعًا، خلال الساعات القليلة الماضية، بعدما مارست رياضة الضغط برفقة نجلها الشاب، إذ تلقت العديد من الانتقادات والهجوم.

ونشرت هيدي كرم، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، مقطع فيديو، وهي تقفز أعلى ظهر ابنها، خلال ممارسته لعبة الضغط، لتكون حملًا ثقيلا عليه، وذلك في ضوء اختبار قوته العضلية، مُعلقة على الفيديو بقولها: «حياة قلب أمه، بنشيلهم وهما صغيرين ويشيلونا وهما كبار».

وتلقت هيدي كرم، العديد من الهجوم والانتقادات، إثر هذا الفيديو، الأمر الذي دفعها لشن هجوما حادا على قطاع كبير من متابعيها، واصفة إياهم بقولها: «ناس مريضة ومجانين».