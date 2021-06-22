زين كرزون تنشر فيديو من غرفة ولادة شقيقتها ديانا

كتب امير فتحي في الثلاثاء 22 يونيو 2021 03:50 صباحاً - رُزقت الفنانة الأردنية ديانا كرزون بطفلتها الأولى من زوجها الإعلامي الأردني معاذ العمري بعد أقل من سنة على زواجهما الرسمي.

وقد شاركت زين كرزون بفيديوهات من داخل غرفة الولادة حيث تواجدت برفقة ديانا لحظات ما قبل الولادة وما بعدها، وأكدت أن الطفلة بصحة جيدة وكذلك الأم.

وتابعت أيضاً بالتحدث عن شعورها بأنها أصبحت خالة لأول مرة وعن شعروها عندما رأت الطفلة وهي تخرج للحياة.

وكان معاذ العمري قد شارك صُورة لهما وأرفقها بتعليق “الحمدلله رب العالمين الذي بنعمته تتم الصالحاتاليوم صرنا ثلاث ونورت حياتنا طفلتنا الأولى..الف الحمدلله على سلامة زوجتي الغالية ربنا يقدرني أكون لعيلتي السند والعزوة والأمان”.

ما هيا فقد شاركت صُورة لـ ديانا وارفقتها بتعليق “يا عمري وحبيبة قلبي دندونة ألف ألف مبروك يا روحي وتتربى بعزكم ويخليكم فوق راسها سالمين يا حبيبة قلبي أنا اليوم صرت خالة لأول مرة متل الشعورة لما صرت عمة لأول مرة يا روحي أنا”