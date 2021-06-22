شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع كبير فى إيرادات فيلم A Quiet Place Part II .. اعرف وصلت كام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت إيرادات فيلمA Quiet Place Part II ، بشكل ملحوظ خلال الأسبوع الماضى، حيث وصلت إلى 221 مليونًا و959 ألف دولار، منذ عرضه بدور العرض في 28 مايو الماضى، وانقسمت الإيرادات بين 125 مليونًا و 259 ألف دولار في الولايات المتحدة الأمريكية، و96 مليونًا و700 ألف دولار في دور العرض حول العالم.

وحقق العمل أيضًا 48 مليونًا و385 في العرض الافتتاحى للفيلم بـ 3726 دار عرض حول العالم، فيلم A Quiet Place Part II من إنتاج Paramount Pictures.

وكانت قد تمت إعادة جدولة فيلمA Quiet Place Part II، عدة مرات حيث تأثرت السينمات في جميع أنحاء البلاد بشدة بالوباء، وهذه المرة التاريخ الجديد يتحرك لأعلى من التوقيت الذي كان مقرر له.

وكان من المقرر عرض الفيلم في مارس الماضى، وسرعان ما انتشرت الجائحة في جميع انحاء العالم، لتعلن غلق السينمات ودور العرض، ليتم نقله إلى يوم 23 أبريل، وسرعان ما ظهر أنه سيكون في ذروة الموجة الثانية من الفيروس ليتم نقله إلى سبتمبر المقبل، والعودة اخيرا الي مايو المقبل.

A Quiet Place هو فيلم الرعب الذي يعتبر استكمالاً لنجاح جزأه الأول الذي دارت أحداثه فى مزرعة هادئة تسكنها أسرة صغيرة، لكنها تتعرض إلى رعب كبير بعد هجوم الأشباح والكائنات المخيفة عليهم، وتجسد إيملى بلانت دور الأم بينما جسد مخرج العمل جون كراسينسكى والمشارك فى الفيلم يقوم بدور زوجها.