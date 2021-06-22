شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق الإعلان الرسمي لفيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" لـ كريم عبد العزيز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلق صناع فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" الإعلان الرسمى للفيلم المقرر طرحه بالسينمات 7 يوليو المقبل، بعد تأجيلات عديدة، على خلفية تداعيات انتشار فيروس كورونا، ويتنكر النجم كريم عبد العزيز فى أكثر من شخصية خلال أحداث الفيلم، حيث يجسد دور مقدم برامج فى العمل، ويناقش العديد من القضايا المتعلقة بالمتزوجين فى إطار كوميدى.

ويواجه كريم خلافات مع زوجته غادة عادل وهى الزوجة الأولى، التي تطلب منه الطلاق ولكنه يرفض، ثم يقابل دينا الشربينى بالصدفة ويقع فى حبها وتجعله يذهب للمأذون للمرة الثانية ويتزوجها، وتدور الأحداث فى إطار كوميدى اجتماعى.

يذكر أن فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" بطولة كريم عبد العزيز ودينا الشربينى وماجد الكدوانى وبيومى فؤاد وعدد من ضيوف الشرف، منهم أحمد فهمى وعمرو عبد الجليل ونسرين أمين وآخرين، وهو تأليف أيمن وتار وإخراج خالد الحفاوى، وطرح صناعه الأفيشات الدعائية والبرومو الدعائى للعمل للترويج، حيث تصدر كل نجم بوستر بمفرده وهم النجوم كريم عبد العزيز، وماجد الكدوانى، وبيومى فؤاد، ودينا الشربينى.

وكان آخر أعمال كريم عبد العزيز فى السينما فيلم "الفيل الأزرق 2" وحقق 104 ملايين جنيه فى شباك التذاكر، وتأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد ويشارك فى بطولته هند صبرى ونيللى كريم وإياد نصار وضيوف الشرف خالد الصاوى شيرين رضا وتارا عماد.