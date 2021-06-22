بدر خلف يثير الجدل بفستان زفاف أبيض: “مافيه أنثى تعوضك فبُعدي”

كتب امير فتحي في الثلاثاء 22 يونيو 2021 02:44 صباحاً - أثار خبير التجميل الاماراتي ونجم مواقع التواصل الاجتماعي بدر خلف الجدل مرة جديدة بعد أن شارك فيديو راقص له أظهره وهو يرتدي فستان أبيض شبيه بفستان الزفاف.

وظهر بدر خلف، في الفيديو الذي نشره عبر حسابه على تويتر، ظهر بمكياج كامل وصولاً للعدسات اللاصقة وتصفيف الشعر.

This is a Twitter StatusThis is a Twitter Statushttps://twitter.com/iambaderkhalaf/status/1406970704394960896?ref_src=twsrc%5Etfw

ثم عاد ونشر صورا له بفستان الزفاف وعلق عليها كاتبا: “مافيه أنثى تعوضك فبُعدي أنا التوبة و غيـري خطايا”.

وأثار الفيديو المتداول تعليقات ساخرة كان منها “العروس اللي الله يحرمنا منها”….وتابع اخر “عروسة الموسم”…وجاء في تعليق أحدهم “أنا بس بدي افهم شو شعور مرته”….واضاف آخر “هرمونات الانوثة مرتفعة اليوم أكثر”.

من جهة أخرى، شارك بدر خلف الصُورة الأولى لطفلته الجديدة والتي رزق بها منذ أيام، وأظهرت الصُورة التي تم مشاركتها أظهرت الطفلة مع تغطية وجهها بـ إيموجي وهي في أحضان والدتها وعلق بـ “يارب احفظ لي زوجتي وبناتي من كل شر”….وأطلق الجمهور الذي كان في صدمة لأن معظمه لم يكن يعلم أن بدر متزوج وله طفلتان عدة تعليقات ساخرة وقتها كان منها “أحد منجلط مثلي يا جماعة”؟!