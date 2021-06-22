ياسمين عبد العزيز ترد على الهجوم بإطلالة رومانسية مع أحمد العوضي.. فيديو

كتب امير فتحي في الثلاثاء 22 يونيو 2021 02:44 صباحاً - ردت الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز ،على طريقتها، على الهجوم العنيف الذي تعرضت له من قبل شقيقة طليقها رجل الأعمال محمد حلاوة.

فقد نشرت ياسمين عبد العزيز عبر حسابها على انستغرام فيديو جمعها مع أحمد العوضي أثناء قيادته السيارة، وظهرا في حالة رومانسية على أنغام أغنية “قصة حب” للمطرب رامي عياش.

وكانت ياسمين عبد العزيز تمسك بذراع زوجها وتغني قبل ان تقوم بطبع قبلة على خده.

وقبل ذلك، نشرت ياسمين صورة كتب عليها ”لا تنتظروا سقوطنا.. فنحن في رعاية الله“ فيما يبدو انه رد على الهجوم الذي تعرضت لها مؤخرا.

من ناحية أخرى، حرص شقيقها وائل عبدالعزيز على دعمها، حيث قال عبر صفحته على ”فيسبوك“، ”ياسمين نجمة كبيرة والوحيدة في جيلها اللي ليها شباك تذاكر في سينمات الوطن العربي والأعلى أجرا، وده شيء يعلمه جيدا سوق الدراما والسينما في أنحاء الوطن العربي، أفلامها محترمة بيدخلها كل العائلات بأطفالهم مش هتلاقي كلام جارح للمشاهد وبتراعي ربنا في اللي بتقدمه للناس، وأظن أنها سعيدة في حياتها وفي قراراتها مؤخرا، وأظن أن الطرف الثاني سعيد في حياته“.

وأضاف شقيق الفنانة ”أتمنى أن كل الأطراف يركزوا في حياتهم وشغلهم بعيدا عن المهاترات اللي مالهاش أي لازمة لأنه هيظهر ناس كتيرة عايزة تاكل عيش من ورا الحواديت والحوارات“.

وتعود تفاصيل الأزمة بعدما نشرت ياسمين عبد العزيز صورة ساخرة ”كوميك“ استعانت خلالها بالمقولة الشهيرة لزوجها الفنان أحمد العوضي كان يرددها طوال أحداث مسلسل ”اللي ملوش كبير“، إذ قالت ”على الله حكايتكم يا جوز حرابيق“، وذلك بعد لقاء ريهام حجاج مع بوسي شلبي، ما جعل لمياء حلاوة شقيقة طليق ياسمين تتدخل وتشن هجومًا عنيفًا عليها.