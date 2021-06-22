شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد السقا في عيد الأب: أبي سيبقى قدوتي مهما تعاظم حولي الناس وبطلي بما فعله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه النجم أحمد السقا، رسالة إلى والده المخرج المسرحي الراحل صلاح السقا بمناسبة عيد الأب، حيث نشر صورة تجمعهما على صفحته الشخصية بموقع "فيس بوك"، وعبر عن تقديره لوالده، وأنه سيظل قدوته والبطل الأول بما فعله في حياته، كما دعا له بالرحمة في رسالته التي وجهها لوالده الراحل.



احمد السقا على فيس بوك

وكتب الفنان أحمد السقا، في رسالته لوالده المخرج المسرحي الراحل صلاح السقا، قائلا: "في عيد الأب أبي الغالي.. ستبقى قدوتي مهما تعاظم من حولي الناس، وستبقى بطلي بما فعلته .. اللهم أنر قبر رجلاً كان لي الدنيا وما عليها".



احمد السقا ووالده

وحقق الفنان أحمد السقا نجاح بدرجة كبيرة في السينما والدراما، ولكن ما لا يعلمه الكثير بأنه شاعر أيضًا ويعمل على التأليف بين كل وقت والآخر، وكشف عن ذلك المطرب محمد نور في لقاء سابق في "تليفزيون الخليج 365"، قائلاً: "أحمد السقا شخص عملى جدا وزمان لما عملنا أغنية "قطر الحياة" فى فيلم "تيتو" كسر باب مكتب طارق العريان عشان يطلع منه الأورج عشان يسمع الأغنية، وطارق كان بيتحسر وقتها لأن الولد اللى كان معاه المفتاح مشى خلاص".

النجم أحمد السقا حقق نجاحا كبيرا منذ ما يقرب من ربع قرن، واستطاع أن يثبت ذلك منذ تقديمه البطولة المطلقة الأولى فى فيلم "شورت وفانلة وكاب" واستمر بعد ذلك محافظاً على مكانه حتى وقتنا هذا مقدما أفلام "أفريكانو"، "مافيا"، "تيتو"، "الديلر"، "حرب أطاليا"، "الجزيرة"، "بابا"، "عن العشق والهوى"، "تيمور وشفيقة"، "الجزيرة 2"، وغيرها من الأفلام التى يعشقها الجمهور.