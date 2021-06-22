شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الفنان الذى جعل يوسف شاهين يرفض إخراج أفلام لكوميديانات؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كان أول فيلم قدمه المخرج الراحل يوسف شاهين "بابا أمين" وذلك عام (1950) وبعد عام واحد شارك فيلمه ابن النيل عام (1951) في مهرجان كان، ومن ضمن أفلامه فيلم "أنت حبيبي" عام (1957) الذي قام ببطولته فريد الأطرش وشادية وهند رستم والفنان عبد السلام النابلسي الذي تسبب في قرار يوسف شاهين بعدم إخراج أفلام يشارك فيها كوميديانات.

بداية القصة بدأت أثناء تصوير الفيلم عندما حاول شاهين تغير طريقة أداء النابلسي إلا أن الأخير رفض وأصر علي نفس طريقته في الأداء الكوميدي المعروف به وطريقة تقطيعه للجمل الحوارية وطبقة الصوت التي اشتهر بها، وبعد محاولات كثيرة من شاهين لتغير النابلسي حدثت مشاكل بينهما وقال له النابلسي: أنا كده وطريقتي في التمثيل كده والناس حبتني كده ومش هغيرها.



عبد السلام النابلسي

استمرت المشاكل بين شاهين والنابلسي وتدخلت في حلها الفنانة هند رستم التي أقنعت شاهين بأن النابلسي لن يستجيب للتغيير الذي يريده فاستجاب شاهين لرأي هند رستم ولكنه اتخذ قرارا من وقتها وهو عدم التعامل مع ممثلين كوميديانات في أعماله في أدوار بطولة .

وحتي النجوم الذين كانوا يصنفون كوميديانات شاركوا في أفلام شاهين قبل ان يتحولوا لنجوم كوميديا كبار مثلما شارك معه النجم محمد هنيدي في أحد الأفلام وأيضا الفنان يوسف وهبي برغم ان الأخير لا يصنف كوميديان بالدرجة الأولي فهو أيضا نجم من نجوم التراجيديا ومثله الفنان عبد المنعم إبراهيم وغيره ممن لديهم قدرات علي تقديم الكوميديا والتراجيديا معا.