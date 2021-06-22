فيديو وصور| "الخليج 365" يُكرم حمادة هلال وأسرة مسلسل "المداح"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

تصوير- علاء أحمد:

حرص موقع الخليج 365، على تكريم الفنان حمادة هلال وأسرة مسلسل "المداح" على نجاح العمل الذي عُرض في شهر رمضان الماضي.

واستضاف "الخليج 365" صناع المسلسل النجم حمادة هلال والمخرج أحمد سمير فرج والمؤلف وليد أبو المجد، في ندوة خاصة.

وكان في استقبالهم الكاتب الصحفي والإعلامي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مجموعة "أونا للصحافة والإعلام" التي تضم البوابات الإلكترونية (الخليج 365- يلاكورة- الكونسلتو- شيفت).

وغنى "هلال" خلال الندوة للفنان الراحل عبدالحليم حافظ، أغنية "نعم يا حبيبي نعم"، بينما قدم للفنان الراحل محمد فوزي أغنية "مال القمر.. ماله".

وقال الفنان حمادة هلال، إنه يعشق الفنان محمد فوزي، مؤكدًا أنه لا يمانع إذا عُرض عليه تجسيد شخصيته في عمل فني.

جدير بالذكر أن مسلسل" المداح" بطولة حمادة هلال، أحمد بدير، خالد سرحان، نسرين طافش، محمد عز، جمال عبدالناصر، دنيا عبدالعزيز، حنان سليمان، محسن منصور، محمد الصاوي، هادى خفاجة، تامر شلتوت، صبحي خليل، عبير فاروق، محمود عامر، هايدي رفعت، بسمة ماهر، وآخرون، العمل سيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف يسري، ومن إخراج أحمد سمير فرج.