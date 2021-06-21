ديانا كرزون تنجب طفلتها الأولى.. وزوجها: ربنا يقدرني أكون لعيلتي السند والعزوة والأمان

كتب امير فتحي في الاثنين 21 يونيو 2021 11:59 مساءً - أنجبت الفنانة الأردنية ديانا كرزون طفلتها الأولى، اليوم الإثنين، واحتفل زوجها الإعلامي معاذ العمري بهذه المناسبة عبر منشور دونه عبر حسابه على إنستغرام.

ونشر العمري صورة جمعته بزوجته وعلق عليها: “الحمدلله رب العالمين الذي بنعمته تتم الصالحات، اليوم صرنا ثلاث ونورت حياتنا طفلتا الأولى، الف الحمدلله على سلامة زوجتي الغالية، ربنا يقدرني أكون لعيلتي السند والعزوة والأمان”.

وتلقى الثنائي التهاني والتبريكات من الجمهور، متمنين للزوجين السعادة بقدوم ابنتهما، التي لم يُعرف لغاية الآن الاسم الذي اختاراه لها.

وكانت ديانا قد نشرت ثلاث صور عبر صفحتها على إنستغرام، بداية الشهر الجاري، صورتين استذكرت فيهما خطوبتها وزفافها من معاذ العمري، وأخرى وهي حامل، وأرفقت هذه الصور برسالة غزلية لزوجها.

وكتبت ديانا كرزون: “‏أحببتُ رجلًا

هو صديقي و حبيبي، وقطعة من قلبي، هو نعمة سأظل أشكر الله عليها، إني استودعتك زوجي، وعُمره و عافيته فـ يارب احفظه لي فإنه لي حبيب ودُنيا وما ملكت”.

وأضافت: “وها نحن ننتظر طفلنا الأول

قطعة من قلبنا

سنحرص عليك جيدًا، سنبقى معك دائمًا، وإن وقعت سنساندك على اكتافنا، سنحميك من بؤس هذا العالم فأنت حبيبنا وطفلنا والأقرب لنا”.

واختتمت رسالتها بالقول: “اللهم احفظ طفلنا واجعله كامل الخلق والخِلقة دون زيادة أو نقصان اللهم اجعله قرة عين لنا

”.

يشار إلى أن النجمة ديانا كرزون، قد كَشَفَت عن حملها من زوجها الإعلامي معاذ العمري، من خلال فيديو كليب “هو مين”، في شهر فبراير الماضي، حيث وضعت حول عُنقها قِلادة على شكل امرأة حامل.

وزيادة وزن ديانا كرزون كانت واضحة قبل إعلانها عن حملها بشكل رسمي، حيث أثارت ضجة بإطلالتها بوزن زائد في حفلاتها آنذاك. وكذلك جلسة التصوير التي ظهرت في أغلب صورها وهي تغطي بطنها بيديها، الأمر الذي ترك حينها الكثير من علامات الاستفهام حول حقيقة حملها بطفلها الأول.