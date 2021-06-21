مي العيدان تتوعد بفضح فنان كويتي بسبب علاقة شاذة

كتب امير فتحي في الاثنين 21 يونيو 2021 11:59 مساءً - أثارت الإعلامية الكويتية مي العيدان، جدلاً بين متابعيها بعدما توعدت بفضح علاقة شاذة بين فنان إيراني وآخر كويتي فضلت عدم الكشف عن اسميهما.

ونشرت العيدان صورة عبر حسابها في إنستغرام، كتبت عليها: “ترقبوا، الثلاثاء، سأتحدث عن الفنان الإيراني وعلاقته الشاذة مع فنان كويتي وفضائحهما في الكويت، ولندن”.

وتابعت: “سأتكلم عن تعاطيهم وراح أقول تفاصيل ووعد راح تعرفونهم”.

وواجهت مي العيدان هجومًا من قِبل بعض المتابعين بسبب إفصاحها عن وجود علاقة شاذة بين الفنانين، ما اضطرها إلى غلق خاصية التعليقات على هذا المنشور، ولم تكتفِ بذلك حيث ردت على الهجوم الذي تعرضت له، قائلة: “لا أحد يتفلسف.. الشواذ في الدّين يتم رميهم من أعلى، ولا يكفّنون، ويتم دفنهم مثل الجيفة، لأنهم يهزون عرش الرحمن“.

وتفاعل المتابعون بشكل كبير مع تصريحات الإعلامية الكويتية وتداولوها على نطاق واسع، وجاءت التعليقات بين منتقد لأسلوبها وبين مؤيد لها، فقالت إحدى المتابعات: “يا كثر حبها للفضايح كل ما تخلص من فضيحة نشرت الي بعدها كله عشان تسوي سكوبات ترا عيب”.

وقالت أخرى: “مثل هالامور يبالها ادله مو من عندك تتهمين الناس هذي فيها قضايا ومحاكم مو كل شي ترا ينقال وينشر”.

وأضافت أخرى: “انا مع انها تنشر اسماءهم عشان يكونون عبرة لغيرهم ويتحاسبون حنا مو باوروبا وكل شي مسموح لازم في حدود”.

وعلق متابع :” هذي بس كل حياتها تفضح فلان وعلان التهي بنفسك الله يستر عليك مهما كنت مستقيمة ممكن بيوم من الايام يجي احد يفضحك الدنيا دواره ما في احد ماشية حياته الا بستر ربنا، مو ضروري تفضحيه قدم ادلة للمحكمة مثلا او شي زي كذا مو ع السوشال ميديا”.

وسبق أن شنت العيدان هجوماً على فنان إيراني لم تذكر اسمه، وكتبت على صورة عبر إنستغرام: “في ممثل إيراني أنا تحملته وايد على قلبي كرمال أخوه إنسان محترم وعشان مرض أمه، ما راح تتحمل، فخلاه هذا الشي يتمادى”.

وتوعدته العيدان وبالقول: “أقسم بالله من هاللحظة ماراح يردني أحد ولا بهتم بأي أحد ولا بقدر أحد، أنطر حسابك عندي بدأ وراح يطلع، وقسما بالله لأخليك ماتعرف تنام الليل ولا تعرف تسوي أي شي بحياتك”.