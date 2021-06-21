كتب امير فتحي في الاثنين 21 يونيو 2021 11:59 مساءً - تحدّث الفنان السوري عبد المنعم عمايري خلال استضافته في برنامج “شو القصة” الذي تقدّمه الإعلامية رابعة الزيات عن حياته الشخصية وطلاقه وعلاقته بطليقته النجمة السورية أمل عرفة، وأبدى رأيه بصراحة في الكثير من الأمور الفنية والفنانين.
وفي سياق حديثه، أكد عمايري أنّه لم يُخطئ في حقّ طليقته، وهي أيضاً لم تُخطئ في حقه، معقباً بالقول: “يجوز إحنا الاتنين أخطأنا ولكن من دون وعي ولا توجد مشكلة جذرية أدت للطلاق كما يتخيّل البعض”… وحسم أمر عودته الى أمل، مؤكداً أنَ هذا الموضوع انتهى، ولم يفكرا في العودة الى بعضهما مرة أخرى.
وأضاف عمايري: “علاقتي بابنتيَّ جيدة جداً، وهما لا توافقان على زواجي أبداً.. أما والدتهما فيتمنّيان أن تتزوج ثانيةً”.
وفي الختام، أكد أن لا خلاف بينه وبين النجم السوري جورج وسوف، قائلاً: “مستحيل أزعل من أبو وديع… هذا الشخص ظاهرة وأيقونة، أنا أحترمه كثيراً”.
كانت هذه تفاصيل خبر عبد المنعم عمايري يوضح حقيقة عودته لأمل عرفة.. ما رأي ابنتيه في زواجه مجدداً! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.