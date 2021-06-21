انتي يا مرا مبتتعبيش.. هجوم حاد على فيفي عبده بعد فيديو رقصها أمام منزلها

كتب امير فتحي في الاثنين 21 يونيو 2021 11:59 مساءً - حملة هجوم حادة على الفنانة فيفي عبده قادها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشرها مقطع فيديو لها من أمام منزلها ظهرت فيه وهي تقدم وصلة رقص على أنغام أغنية سلامات يا هوى لياسمين نيازي.
وعلقت فيفي على الفيديو بقولها: “اسكيوزمي أنتو فين أنا أهو”، وفور نشر الفيديو، بدأت التعليقات الساخرة والمنتقدة لفيفي، مذكرة إياها بالحالة الصحية التي كانت عليها منذ فترة والتي أدت إلى إصابتها بما يشبه الشلل.
وتباينت التعليقات بين السخرية من طريقة رقصها التي وصفها البعض بالهستيرية، وظهورها بلياقة بدنية حيث كتبت إحدى المتابعات: “انتي يا مرا مبتتعبيش ده أنا متكسحة ولسا ١٨ سنة”.
يذكر أن فيفي عبده كانت قد تعرضت لأزمة صحية حادة ألزمتها الفراش فترة طويلة واضطرت لإجراء جراحة عاجلة بسبب تعرضها لأخذ حقنة بطريق الخطأ وكانت دائمة نشر الفيديوهات التي تظهر فيها وقد بدت على ملامحها آثار المرض طالبة من الجمهور الدعاء لها بالشفاء.
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