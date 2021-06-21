“على الله حكيتنا ياحرابيق”.. أحمد العوضي يرد على اتهامات شقيقة طليق زوجته

كتب امير فتحي في الاثنين 21 يونيو 2021 11:59 مساءً - نشر الفنان أحمد العوضي، على حسابه الخاص بـ”إنستغرام” صورة رومانسية له مع زوجته ياسمين عبدالعزيز، معلقاً عليه بقوله: “أحبك يا عالمي”، لتكون رداً غير مباشر على الاتهامات التي وجهتها شقيقة محمد حلاوة لياسمين، بعد المنشور الذي نشره مكتوب عليه “على الله حكيتنا ياحرابيق”.

ووجهت شقيقة محمد حلاوة بعض التلميحات والكلمات القاسية لياسمين في فيديو نشره شقيقها على حسابه الرسمي بـ”إنستغرام”، بعد منشور لياسمين نشرته بعد عرض حلقة زوجته ريهام حجاج مع الإعلامية برنامج بوسي شلبي، قالت فيه ياسمين: “تخيل أنا حارقلك دمك من غير ما أعملك حاجة ما بالك بقى لو عملت”، والتي اعتبرها الكثيرون تلميحاً لريهام حجاج.

قالت لمياء حلاوة في الفيديو: «الحاجة اللي ضايقتني وأزعجتني جداً، ودي حاجة عائلية، إن أنا فوجئت بكلام بيتقال من كم ساعة.. زي حرابيق.. وكلام ميصحش يتقال.. يا جماعة إحنا بقالنا 3 سنين بنتحارب ونتهاجم.. وبيتقال علينا كلام غلط وإحنا ما بنردش عشان مصلحة ولادنا.. عشان ده اللي اتعلمناه في الدنيا إننا نخاف على ولادنا».

ووجهت كلامها إلى ياسمين عبد العزيز: «بس الظاهر إن فيه ناس تانية مش فارق معاها الكلام ده.. إحنا خلاص خرجناكي من حياتنا وقفلنا صفحتك.. مش بس كدة ما بنفتكركيش.. وعايزينك انتي كمان تركزي في صفحتك وتنسينا.. وحاولى إن انتى تكونى سعيدة.. لإن إحنا بقينا سعداء واحنا بعيد عنك.. يارب يكون الكلام ده وصلك.. لأن انتي بكدة بتبوظي الصفحة الجديدة بتاعتك كمان».