نوال الزغبي من دون ماكياج بصورة عفوية

كتب امير فتحي في الاثنين 21 يونيو 2021 11:59 مساءً - نشرت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي صورة جديدة في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي ظهرت فيها بملامح طبيعية من دون ماكياج وبإطلالة عفوية لاقت إعجاب عدد كبير من متابعيها.
وكانت نوال قد كشفت مؤخراً عن مفاجأة لمتابعيها، حيث أنها إنتهت من تصوير فيديو كليب جديد لأغنية خليجية.
وكتبت نوال في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي: “مبارح صورت الأغنية الخليجية مع المخرج فادي حداد”.
وأثارت المفاجأة إعجاب الجمهور وأعرب عن حماسه بالتعليقات لسماع أغنيتها الجديدة، خصوصاً أن نوال تتحضر لإصدار ميني ألبوم الذي يتضمن 4 أعمال غنائية.
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