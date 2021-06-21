شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو يوسف يحتفل بعيد الأب بصورة من طفولته: أحسن راجل في الدنيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضم الفنان عمرو يوسف، إلى صفوف النجوم المشاركين في إحياء ذكرى يوم الأب والذي شهد نشر صور نادرة لنجوم الفن مع آبائهم وتوجيه رسائل لهم، ونشر الفنان عمرو يوسف صورة نادرة له من طفولته مع والده على حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام"، ووجه رسالة قائلاً: "صورتي أنا وأحسن راجل في الدنيا أبويا الله يرحمه.. عيد الأب".



عمرو يوسف على انستجرام

كما حرصت النجمة السورية كندة علوش على الاحتفال بعيد الأب بتوجيه رسالة لزوجها النجم عمرو يوسف ووالد ابنتها الوحيدة "حياة"، ونشرت كندة صورة لـ عمرو يوسف وهو يحمل ابنتهما، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، مصحوبة بتعليق: "كل سنة وأنت ألذ وأطعم وأحن أب.. حبيبي كل سنة وأنت في ضهرها باباها وسندها وصاحبها.. ربنا يخليك لينا يا أبو حياة"، وانهالت الكثير من التعليقات علي الصورة متمنين لهم الخير والسعادة، ومنهم النجمات هند صبري وروبي ونجلاء بدر.



عمرو يوسف فى صورة مع والده

ويعد عيد الأب احتفال عالمي اجتماعي، ويختص لتكريم الآباء، ويتم الاحتفال به في أيام مختلفة في أنحاء العالم، تحتفل بهذا اليوم العديد من الدول الغربية، وفي البلدان الكاثوليكية يُحتفل بعيد الأب منذ القرون الوسطى في 19 مارس حيث يوافق عيد القديس يوسف النجار، وقد تم الحفاظ على تاريخ 19 مارس في بعض البلدان، حيث أصبح تقليداً موروثاً، وخصوصاً في أميركا اللاتينية، فيما تبنت غيرها من البلدان عيد الأب المعتمد في الولايات المتحدة الأمريكية، والذي يوافق ثالث يوم أحد من شهر يونيو، وتم إنشاء واحدة من الاحتفالات الأولى للآباء في عام 1912 في الولايات المتحدة.

وأول من جاءته فكرة تخصيص يوم لتكريم الأب هي سونورا لويس سمارت دود من سبوكِين بولاية ميتشيجان بالولايات المتحدة في عام 1909م بعد أن استمعت إلى موعظة دينية في يوم الأم، وأرادت أن تكرم أباها وليم جاكسُون سمَارت.