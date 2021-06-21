شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية مقولة قالتها فاتن حمامة فى "إمبراطورية ميم" وتحققت بعد 49 سنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهرت سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة فى مشهد في فيلم "إمبراطورية ميم" الذى عرض عام 1972، وهى تتحدث مع أبنائها وتدخل معه فى صدام لأنها تريد التليفون من أجل إجراء مكالمة ولا تجده لتقول في حديثها: "مش ناقص إلا إنى أجيب لكل واحد في البيت تليفون ويبقى عندنا 7 تليفونات وكل واحد يقعد يتكلم طول اليوم فى التليفون"، وهذه المقولة التي قالتها فاتن حمامة في الفيلم، اتحققت بعد 49 سنة من عرضه، حيث أصبح الجميع الأن أصبح يحمل الموبايلات ولا يحتاج لتليفون المنزل، كما تداول رواد فيس بوك مقوله فاتن حمامة في الفيلم قائلين:" لو شافت الأيام دى و الموبايلات كانت عملت ايه".



فاتن حمامة

فيلم "إمبراطورية ميم"، من بطولة سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة والفنان الكبير أحمد مظهر، أما القصة والسيناريو فمن تأليف الكاتب الكبير إحسان عبد القدوس وإخراج حسين كمال، وتم إنتاج الفيلم فى العام 1972م لشركة رمسيس نجيب.

وتدور أحداث الفيلم حول الأرملة منى التى تعمل فى وزارة التّربية والتّعليم، وتعيش مع أولادها السّتة الذين تبدأ أسماؤهم جميعًا بحرف (الميم). تتزاحم المسؤوليّات المختلفة التى تؤثّر فى نمط حياتها، وتعايش مشاكل أولادها المختلفة بحسب مراحلهم التّعليميّة وأعمارهم. وفى هذا الإيقاع الحياتى تتعرّف على رجل الأعمال الكبير أحمد الذى يُعجَب بها ويعرض عليها الزوّاج، ومن هنا تبدأ مسارات أخرى للحكاية.