شكرا لقرائتكم خبر عن "أراك دائمًا فى منامى" أحمد حلمى يحتفل بعيد الأب بصورة رسمها لوالده من 25 سنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص النجم أحمد حلمي، على الانضمام إلى مصاف نجوم الفن الذين احتفلوا بمناسبة عيد الأب، حيث امتلأت منصات مواقع التواصل الاجتماعي بصور النجوم النادرة مع آبائهم احتفالاً بعيد الأب، وتفاعل الفنان أحمد حلمي مع هذه المناسبة بمشاركة صورة رسمها لوالده منذ مدة تخطت الـ25 عاما، ولقت تفاعلاً كبيرًا في التعليقات من جمهوره على مواقع التواصل الاجتماعي.



احمد حلمى على انستجرام

وشارك الفنان أحمد حلمي، الصورة التي رسمها لوالده على صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام"، اليوم الاثنين، وعلق قائلاً: "الصورة دي رسمتها لأبويا من 25 سنة.. أبي العزيز.. هل تراني كما أراك دوماً في منامي"، وانهالت التعليقات إعجابًا بالصورة التي نشرها حلمي.



احمد حلمى مع صورة والده

كما يحرص النجم أحمد حلمى، على دعم ومساندة ابنته لى لى دائمًا في مشروعاتها التي بدأتها، وأيضًا في فيديوهات الرقص التي تنشرها على تطبيق تيك توك، ودائما ما يظهر أحمد حلمى ولى لى بلقطات في الفيديوهات تكشف علاقتها الوطيدة مع والدها التي يتخللها صداقة بينهما.

وساند أحمد حلمى، الأيام الماضية ابنته لى لى ودعمها في مشروعها وهو الرسم على التيشيرت بأشكال مختلفة، ونشر صور للمنتجات التى تصنعها ابنته لى لى، وكتب قائلا: "إنه سوف يظل فخور بها".

كما ظهر حلمى، قبل ذلك في الفيديو الذى نشرته ابنته لي لي، وهو يشاركها لحظاتها الطريفة في الرقص أمام منزلهما، بالإضافة إلى ظهوره في فيديو آخر داخل السيارة وهما يقومان ببعض الحركات الطريفة، وسرعان ما حظى الفيديو على عدد كبير من المشاهدات التي تخطت الآلاف خلال دقائق قليلة.