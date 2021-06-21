أول تعليق لـ مي عُمر بعد حصولها وزوجها على الإقامة الذهبية من الإمارات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

وجهت الفنانة مي عمر، الشكر لدولة الإمارات المتحدة، بعد حصولها وزوجها على الإقامة الذهبية.

وكتبت مي، عبر حسابها على إنستجرام: "خالص الشكر لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على منحي أنا وزوجي الإقامة الذهبية في دولة الإمارات المتحدة العربية، وشكر خاص لهيئة الثقافة والفنون بدبي على دعمها الدائم للفنانين والمبدعين.. حفظ الله دولة الإمارات حكومة وشعبا".

وكان آخر أعمال الفنانة مي عمر مسلسل "نسل الأغراب" بطولة النجوم أحمد السقا، أمير كرارة، محمد دياب، فردوس عبدالحميد، أحمد مالك، أحمد داش، منة فضالي، ريم سامي، ملك زاهر، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي.