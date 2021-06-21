صور| جنات تخضع لجلسة تصوير جديدة أمام حمام السباحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

خضعت الفنانة جنات، لجلسة تصوير جديدة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت جنات، في الصور وهي أمام حمام السباحة.

وأعلنت الفنانة المغربية جنات، قبل أيام، عن تلقيها الجرعة الثانية من لقاح كورونا، ونشرت صورة لها وهي تتلقى اللقاح عبر "إنستجرام"، وعلّقت: "الحمد لله أخدت الجرعة الثانية.. التطعيم ضد كوفيد 19".

يذكر أن آخر أعمال جنات، ألبوم "أنا في انتظارك" والذي طرحته في أغسطس الماضي، من إنتاج روتانا، وضم 11 أغنية.

وفي نفس الشهر، استقبلت جنات مولودتها الثانية "جوليا"، ونشرت صورة من غرفة العمليات، معلقة "ربنا رزقنا ببنتنا التانية جوليا ربنا يبارك فيها ويحفظها اللهم لك الحمد والشكر".