رشا الجمال تواصل عرض "وهُنا القاهرة" على مسرح الفلكي بالجامعة الأمريكية (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالفتاح العجمي:

تصوير- محمود بكار:

يواصل مسرح الفلكي في الجامعة الأمريكية بوسط البلد، عرض الموسم الثاني من مسرحية "وهُنا القاهرة" والتي تشهد عودة فرقة المسرح الخطير، تأليف وإخراج رشا الجمال.

وبدأت عروض الموسم الثاني منذ يوم الجمعة 18 يونيو، وتمتد حتى 30 يونيو الجاري، ويُقدم يوميا عدا يومي السبت والأحد، مع إتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي.

العرض يبدأ في تمام الساعة الثامنة مساءً عدا يوم الجمعة، الذي يشهد تقديم عرضين الأول يبدأ في الساعة الخامسة مساءً والثاني في الثامنة مساءً، وعرض يوم الاثنين 21 يونيو يبدأ في الساعة السادسة.

ويضم العرض 6 لوحات، تحمل العناوين الآتية: "الشيطان همام"، "بنت لابسة ليموني"، "نشيد الولد"، "حوت مدينة نصر"، "أربعين شتا"، "اطلع فوق، انزل تحت".

وفي دعوتهم للجمهور لحضور ومشاهدة العرض، أكد فريق عمل المسرحية، أن مشروعهم فريد من نوعه، فهو برنامج يضم ست مسرحيات مختلفة، وعنها يقولون "القصص نمطية ومصرية للغاية تكاد تقترب من الكليشيهات ولكنها حرب نفسية ساخرة على المسلمات".

يشارك في بطولة العرض مجموعة من المواهب الشابة المحبة للفن والمسرح، هم: "مارسيل ميشيل ميلاد، محمد سعدون، محمد صبري، محمد مجدي، نادين خالد، نديم، وليد كمال، مصطفى حسن منصور، أكرم عماد لطفي، شهد حازم، جهاد حسام الدين، عبدالله النحاس".‎

"وهنا القاهرة" تأليف وإخراج رشا الجمال، تصميم إضاءة صابر السيد، إدارة خشبة المسرح هدير مصطفى، تصميم موسيقى مينا سامي، مساعدة مخرج دنيا حمدي السروي، مصمم جرافيك أحمد عبدالله.

رشا الجمال، كاتبة ومخرجة ومصممة أزياء وسينوغرافيا مسرحية، تعمل في المجال الفني منذ التسعينيات، ولها خبرات في كتابة الأفلام الروائية، عملت كمذيعة وكاتبة تليفزيونية لدى قناة أون تي في، في برامج محورها الواقع والفن والأدب المصري، تؤكد أن مشروعها في الحياة هو التعبير عن التراث الإنساني المصري في الفن والفكر والحرية، وتعتبر عودة المسرح الخطير بمثابة فرصة متجددة للتشجيع على الانطلاق من أجل التطوير والتغيير والسعادة بالأحلام والألوان.