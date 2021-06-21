ياسمين رئيس تستأنف تصوير "جارة القمر" في أسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تستأنف الفنانة ياسمين صبري، تصوير فيلمها "جارة القمر" حيث سافرت مع فريق العمل لأسوان لمدة 6 أيام للانتهاء من مشاهدها هناك.

وتقوم ياسمين رئيس في الفيلم بدور ليلى التي تواجه العديد من المواقف بسبب حبها.

"جارة القمر" دراما رومانسية اجتماعية، تأليف محمود زهران، وإخراج هادي الباجوري.

يذكر أن ياسمين رئيس تستعد بعد عودتها من أسوان للسفر لبيروت لتبدأ تصوير مسلسل 60 دقيقة، والذي تتصدر بطولته ليُعرض على منصة شاهد، المسلسل مكوّن من 9 حلقات، وينتمي العمل إلى نوعية الإثارة والتشويق، تأليف محمد هشام عبية، وإخراج مريم أحمدي.

يأتي هذا بعد إطلاق كليب "حبيبتي افتحي شباكك أنا جيت"، والذي شاركت بطولته مع المطرب الشعبي حسن شاكوش، واحتل الكليب تريند يوتيوب منذ انطلاقه حتى الآن، كما تصدّرت ياسمين رئيس تريند تويتر وجوجل وحصد الكليب حتى الآن 32 مليون مشاهدة على يوتيوب.