بالفيديو – “وقعة منهنهة” لنادين نسيب نجيم من كواليس “2020”

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 21 يونيو 2021 10:26 مساءً - منذ 32 دقيقة

آخر تحديث: 21 - يونيو - 2021 10:55 مساءً

نشرت الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام” من كواليس مسلسل “2020” الذي عُرض خلال شهر رمضان المبارك.

ولكن المضحك في الفيديو هو سقوط نادين بعدما ضربت الممثل السوري قصي خولي على رأسه.

وعلّقت نادين على الفيديو بالقول: “كانت وقعة منهنهة رحت طاجة فوق الزلمة شك على راسي من كواليس تصوير آخر حلقة من مسلسل 2020”.

يذكر أن نجيم حققت نجاحاً خلال رمضان 2021 في مسلسل 2020 الذي شاركها بطولته قصي الخولي ورامي عياش وتفاعل معه الجمهور بشدة خاصة نهايته التي شكلت صدمة للجمهور بوفاة صافي الذي قام بدوره قصي الخولي مما دفع مؤلفة المسلسل للحديث عن العمل على جزء ثان من المسلسل قريباً.

للاطلاع على الفيديو إضغط على الرابط