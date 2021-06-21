راغب علامة يطالب بوصاية تقضي على الطبقة السياسية

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 21 يونيو 2021 10:26 مساءً - منذ ساعتين

غرد الفنان اللبناني راغب علامة عبر “تويتر”، وقال: “الشعب اللبناني يعيش تحت رحمة اسوأ طبقة سياسية في التاريخ”. وأضاف: “تمسكت وتحكّمت بكل مفاصل حياته الإقتصادية والمالية والأمنية والقضائية والزراعية الخ.. طبقة تعلمت الحكم بالوصاية”.

وتابع: “بدون الوصاية لا يعرفون الا التدمير والنهب والأذى! للأسف لن تتحسن حياة الشعب الا بوصاية جديدة تقضي على هذه الطبقة”. جدير بالذكر أن علامة أشار سابقاً الى ان “المشكلة في لبنان هو هذا النظام المريض الذي أنتج طبقة سياسية فاسدة وفاشلة، ولا مكان فيها للآدمي والنظيف”.

وقال علامة عبر حسابه على “تويتر”: “طالما هذا النظام موجود لن يكون هناك حل للبنان وللشباب إلا الهروب والهجرة! لا حل في لبنان إلا بتغيير هذا النظام! فالانتخابات النيابية المقبلة سوف تنتج نفس هذه الطبقة”.

المشكلة في لبنان هو هذا النظام المريض الذي أنتج طبقة سياسية فاسدة وفاشلة ولا مكان فيها للآدمي والنظيف.