مركز الفلك يكشف موعد عيد الأضحى

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 21 يونيو 2021 10:26 مساءً - منذ ساعتين

كم يوم باقي على حلول عيد الأضحى المبارك 2021؟ حيث يعتبر عيد الأضحى المبارك من أهم المناسبات الدينية التي يحتفل بها المسلمون في جميع أنحاء العالم، خاصة وأنه يأتي مع أدء شعيرة عظيمة وهي الحج، ليحظى المسلمين بمشاركة الحجاج فرحتهم بتمامهم فريضة الحج، فتملأ أجواء العيد الفرح والسرور والتكافل بين أفراد المجتمع الواحد

ويتساءل كثيرون في الوطن العربي بالوقت الحالي عن المدة المتبقة لحلول عيد الأضحى المبارك 2021، حيث يتابع المواطن العربي لحظة بلحة الأخبار الواردة عن موعد العيد، ليتسنى له ترتيب أوارقه في شراء الأضحية والاستعداد لاستقبال شهر ذي الحجة الفضل.

قد كشف مركز الفلك الدولي، مساء اليوم الاثنين، أن وقفة عيد الأضحى لهذا العام 2021، ستكون يوم الاثنين 19 يوليو/ تموز المقبل.

وأكد مركز الفلك الدولي أن يوم الاثنين الـ19 من شهر يوليو القادم سيكون هو يوم وقفة عيد الأضحى، ووفقاً لهذا التاريخ فإن 27 يوماً فقط هي المتبقية على موعد عيد الأضحى الذي سيبدأ من الثلاثاء 20 يوليو حتي الجمعة 23 من الشهر نفسه.