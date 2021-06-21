شكرا لقرائتكم خبر عن مش بس فى عصر الموبايل.. مقالب معاكسات التليفونات مع وحش الشاشة وهدى سلطان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كثيرًا ما يتعرض الناس خاصة النجوم فى العصر الحالى وثورة التكنولوجيا لمقالب ومعاكسات بسبب وسائل الإتصال والتواصل الاجتماعى ، ولا تقتصر متاعب النجوم مع التليفونات ومقالبها ومعاساتها على عصر الموبايل والانترنت ولكن عانى نجوم الزمن الجميل مع مقالب التليفونات الأرضية واتصالات السخفاء الذين دبروا هذه المقالب ليدفع هؤلاء النجوم ضريبة الشهرة من أعصابهم وراحتهم.

وكان من بين هؤلاء النجوم وحش الشاشة فريد شوقى والفنانة الكبيرة هدى سلطان خلال فترة زواجهما.

ففى أحد الأيام تلقت الفنانة الكبيرة هدى سلطان خلال تواجدها بالمنزل إتصالاً هاتفياً من مجهول ينصحها بأن تذهب فوراً إلى محل جروبى لأنها ستجد زوجها الفنان الكبير فريد شوقى يخونها ويلتقى بامرأة أخرى هناك، وتمالكت الفنانة الكبيرة أعصابها وهى ترد معنفة المتصل وقالت له إنه سخيف لأنه يتدخل فيما لا يعنيه مؤكدة أنها واثقة من حب وحش الشاشة لها.

وبعد أن أغلقت هدى سلطان التليفون ساورها الشك وأرادت أن تتأكد ، فارتدت ملابسها وأسرعت إلى جروبى ، وأصابتها الصدمة بمجرد دخولها المحل حيث سمعت صوت زوجها ملك الترسو وكادت تصدق أنه يخونها ويلتقى بحبيبة جديدة.

وقبل أن تفلت أعصابها نظرت لتجد وح الشاشة يجلس مع فنان زميل وصديق مشترك، وعندما ذهبت إلى المكان الذى يجلسان فيه ضحك صديقهما المشترك ، قائلاً :" كنت متأكد إنك هتيجى"، مؤكدا أنه أراد دعوتهما معاً على العشاء ووجد أن هذه هى الطريقة المضمونة التى يجعلها تسرع إلى المكان لتضبط وحش الشاشة، وغضبت هدى سلطان من هذا المقلب ، بينما ضحك وحش الشاة وهو يؤكد لها أنه حمل وديع ومخلص لحبها وعليها ألا تصدق أى من هذه الأكاذيب والسخافات.