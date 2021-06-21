كفيفة لبنانية تعبر عن حبها لـ تامر حسني.. بماذا وعدها!

كتب امير فتحي في الاثنين 21 يونيو 2021 08:57 مساءً - نشر الفنان المصري ​تامر حسني​ فيديو عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، ظهرت فيه إحدى معجبة كفيفة من ​لبنان​ وهي تعبر عن حبها لـ تامر.

وعلق تامر على الفيديو قائلاً :”يا أجمل غنوه مطر معرفش الفيديو دا قديم أو جديد بس أنا لسه شايفه حالاً تحياتي ليكي وللإعلامي الكبير الراقي ​مالك مكتبي​ ولكل أهلنا في لبنان.. أنا شوفت كلامك عني و وصلي إحساسك بيا وحسيت كل كلمة في قلبك ليا قد أيه صادقة”.

وحرص تامر حسني على مقابلته عند مجيئه إلى لبنان، حيث قال :” الله يوفقك ويحميكي و تحققي كل أحلامك إنتي ماشاء الله جميلة وإحساسك عالي جداً وأكيد هتوصلي إن شاء الله لكل أحلامك شرفتيني بمحبتك وإحساسك بيا يا أجمل غنوه..وإن شاء الله لازم أشوفك في أقرب فرصه اجي فيها لبنان”.

وحصد الفيديو 700 ألف مشاهدة على صفحته الخاصة.

نشير إلى أن تامر ينتظر عرض فيلمه الجديد “​مش أنا​” في دور السينما في عيد الأضحى المبارك.