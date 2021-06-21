عبد المنعم عمايري يكشف عن حقيقة عودته إلى أمل عرفة

كتب امير فتحي في الاثنين 21 يونيو 2021 08:57 مساءً - حل الفنان ” عبد المنعم عمايري ” ضيفا مع الإعلامية ” رابعة الزيات ” في برنامجها ” شو القصة ” المذاع على تلفزيون لنا .

وخلال اللقاء تحدث عبد المنعم عمايري عن بعض الأمور التي تخص حياته الشخصية ومنها طلاقه من الفنانة ” أمل عرفة ” وعلاقته بها وبإبنتيه .

وبسؤاله عن أسباب الطلاق أشار إلى أنه لم يخطئ أيا منهما في حق الآخر ولكن يجوز أن يكونا قد اخطئوا بدون وعي ولكن لا توجد مشكلة قوية أو جذرية حدثت بينهما أدت إلى الطلاق .

وعن إحتمالية رجوع عبد المنعم عمايري وأمل عرفة أشار إلى أن الموضوع انتهى نهائيا ولم يفكرا في العودة إلى بعضهما مرة أخرى .

وأضاف حول علاقته بإبنتيه : ” علاقتي بابنتيَّ جيدة جداً .. وهما لا توافقان على زواجي أبداً أما والدتهما فيتمنّيان أن تتزوج ثانيةً ” .