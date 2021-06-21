شكرا لقرائتكم خبر عن سلاف فواخرجى بطلة الفيلم المصرى "قبانى فى العزل" عن مرحلة الحجر المنزلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتجه النجمة سلاف فواخرجي للقاهرة خلال أسابيع لتصوير فيلم روائي سينمائي قصير يحمل عنوان "قبّاني في العزل" للمخرج عادل عبد العظيم يتناول مرحلة الحجر المنزلي التي عشناها ومدى تأثير ذلك علي العالم ككل والفيلم يحمل تحية لذكرى الشاعر السوري الراحل نزار قباني ، كما تستعد فواخرجي لتصوير مسلسل مصري أيضا من نوعية الـ 10 حلقات تتكتم تفاصيله.

سلاف سوف تستكمل أيضًا تصوير دورها في الجزء الثاني من مسلسل "الكندوش" الذي تم عرض جزئه الأول خلال الموسم الدرامي الرمضاني المنقضي والذي قدمه فيه شخصية أرملة كنموذج للمرأة السورية في مرحلة تاريخية معينة بمنطقة الشام القديمة.

"الكندوش" تأليف الممثل الكبير حسام تحسين بك وإخراج سمير حسين الذى قدمت معه من قبل مسلسلين حققا نجاحا كبيرا وهما "الواهمون" الذى قدمت فيه دور توأم، والعمل الآخر "بانتظار الياسمين" الذى ترشح لجائزة الايمى أووردز العالمية ، ومسلسل "الكندوش" بطولة أيمن زيدان وصباح الجزائري وسامية الجزائري وايمن رضا وشكران مرتجى وفايز قزق وعدد كبير من الممثلين السوريين يصل عددهم لـ150 ممثلا وممثلة وأكثر.