شكرا لقرائتكم خبر عن محمد ممدوح يخوض أولى بطولاته السينمائية فى "أبو صدام".. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض الفنان محمد ممدوح أولى بطولاته المطلقة فى السينما من فيلم جديد يحمل اسم "أبو صدام" تأليف محمود عزت وإخراج نادين خان، ويشاركه البطولة سيد رجب وأحمد داش، حيث انطلق تصويره الأسبوع الماضى بديكور حى شعبي فى منطقة الحزام الأخضر، وكانت المشاهد الأولى عبارة عن حفل بزفاف شعبي خلال أحداث الفيلم.

فيلم "أبو صدام"، ينتمي لنوعية الدراما النفسية، ويحكي قصة سائق شاحنة في سن الأربعين من عمره، عاطل عن العمل بسبب حدة مزاجه، ويواجه الكثير من المشاكل والخلافات بسبب بلطجة الأخرون عليه، ويدخل فى صراعات مع الفنان سيد رجب.

يشار إلى أن محمد ممدوح شارك فى السباق الرمضانى الماضى بمسلسل "لعبة نيوتن"، من بطولة كل من: منى زكي، محمد فراج، عائشة بن أحمد، مايان السيد، أسامة الهادي، والممثل المصري الأمريكي آدم الشرقاوي، سيناريو وإشراف على الكتابة مها الوزير، وتضم ورشة السيناريو والحوار الكُتّاب: مها الوزير، سمر عبد الناصر، محمد الشخيبي وعمار صبري، تأليف وإخراج تامر محسن.

فيما يظهر محمد ممدوح كضيف شرف فى فيلم "العارف" المنتظر اطلاقه فى دور العرض يوم 14 يوليو المقبل، والعمل بطولة أحمد عز، أحمد فهمى، مصطفى خاطر، محمود حميدة، كارمن بصيبص، أحمد خالد صالح، حازم إيهاب وعدد من النجوم الذين يظهرون كضيوف، وهو تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب وإنتاج شركة "سينرجى فيلمز".