شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان الإسماعيلية ينظم رحلة للمشاركين الأجانب للقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت إدارة مهرجان الإسماعيلية السينمائي الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة في دورته الـ22 برئاسة الناقد عصام زكريا رحلة لمحافظة القاهرة لضيوف المهرجان الأجانب صباح اليوم الإثنين.

وزار المشاركون عددًا من المناطق الأثرية في القاهرة ومن ضمنها أهرامات الجيزة إضافة إلى المتحف الكبير.

وتأتي هذه الخطوة من قبل إدارة المهرجان لتشجيع السياحة المصرية وجلب مزيد من السياح.

يذكر أن مهرجان الإسماعيلية يقيمه المركز القومي للسينما برئاسة السيناريست محمد الباسوسي وتقام دورته الـ22 هذا العام في الفترة من 16 حتي 22 يونيو الجارى تحت رئاسة الناقد السينمائى"عصام زكريا".

و يقام هذا العام مع اتخاذ كل الإجراءات الوقائية والاحترازية للحفاظ على أمن وسلامة ضيوفنا وجميع المشاركين بالمهرجان.

ويعد مهرجان الاسماعيلية أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأول المهرجانات العربية التي تتخصص في الأفلام الوثائقية والقصيرة، حيث بدأت أولى دوراته في عام1991.