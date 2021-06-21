شكرا لقرائتكم خبر عن المخرج عادل عبده يقدم رواية نجيب محفوظ "زقاق المدق" فى عمل مسرحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم المخرج الكبير عادل عبده، رئيس قطاع الفنون الشعبية والاستعراضية رواية كاتبنا الكبير نجيب محفوظ "زقاق المدق " إلى عمل مسرحي استعراضي غنائي ضخم يعرضه بداية علي مسرح محمد عبد الوهاب بمدينة الإسكندرية ، ثم علي مسرح البالون بالقاهرة .

المخرج عادل عبده صرح لليوم السابع: نعد لهذا العمل الضخم منذ حوالي ثلاث سنوات مع فريق عمل مكون من الشاعر محمد الصواف الذي حول الرواية لعمل مسرحي فهو صاحب الرؤية الدرامية ويكتب أشعار العمل، كما يقوم بتصميم الديكورات المهندس محمد الغرباوي والأزياء للدكتورة مروة عوده والألحان لمحمد محيي والتوزيع الموسيقي لديفيد داوود.



عادل عبده يحول رواية زقاق المدق لعمل مسرحي

زقاق المدق رواية من أهم روايات نجيب محفوظ نشرت عام 1947 وتتخذ الرواية اسمها من أحد الأزقّة المتفرّعة من حارة الصنادقية بمنطقة الحسين بحي الأزهر الشريف بالقاهرة، وتدور أحداث الرواية في هذا الزقاق الصغير في أربعينات القرن العشرين، وحولت هذه الرواية إلى فيلم سينمائي حمل نفس اسم الرواية، قامت ببطولته الفنانة المصرية شادية ، تدور أحداث القصة في فترة الأربعينات والحرب العالمية الثانية وتأثيرها على المصريين ، وتعتبر بطلَة قصة زقاقُ المدق هي حميدة التي انتهت حكايتها بين أحضان الضباط الإنجليز، وقد أنهت بمسلكها هذا حكاية خطيبها الذي مات مقتولا بيد الضباط الإنجليز.

وقد تم تحويل الرواية إلى فيلم آخر في المكسيك عام 1995 باسم El callejón de los milagros أو Midaq Alley وكان أول دور لسلمى حايك في السينما ونال العديد من الجوائز بالرغم من تعديل الرواية لتلائم النمط السينمائي المكسيكي إلا أنك تشابه النمط المصري إلى حد كبير.

كانت آخر أعمال المخرج عادل عبده المسرحية الغنائية الاستعراضية " سيرة حب " التي عرضت علي خشبة مسرح البالون والتي تتناول أحداثا ومواقف من حياة موسيقارنا الكبير الراحل بليغ حمدي ، وكان الهدف من هذا العمل إحياء ذكرى رموز الفن في مصر، ويسلط الضوء على العديد من المواقف والمحطات الأساسية في حياة الحاضر الغائب الموسيقار بليغ حمدي، وهو من إنتاج الفرقة الغنائية الاستعراضية.