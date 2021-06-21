شريهان ناعية هاني جرجس فوزي: "تعاملت معه كمنتج لأربعة أفلام"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

نعت الفنانة شريهان، المخرج والمنتج هاني جرجس فوزي، الذي رحل عن عالمنا أمس الأحد.

وكتبت شريهان، عبر حسابها على تويتر: "أنعي صديق غالي وعزيز.. أخي المنتج هاني جرجس فوزي، تعاملت معه كمنتج لأربعة أفلام (العقرب، كريستال، سوق النساء وجبر الخواطر)، رحمه الله وغفر له وأسكنه فسيح جناته، وألّهم أهله وذويه الصبر والسلوان.. إنّـا لله وإنّـا إليه راجعون".

ورحل المنتج الكبير عن عالمنا أمس، ومن أشهر أفلام الراحل هاني جرجس فوزي: "بلد البنات، الحب الأول، جبر الخواطر، سوق النساء، الإمبراطورة، حسن اللول، الحلال والحرام، علاقات خاصة، امرأة فوق القمة".