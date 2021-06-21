موعد عرض فيلم "العارف" بالسينمات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

كشفت شركة سينرجي عن موعد عرض فيلم "العارف" في السينمات، بطولة الفنان أحمد عز.

ونشرت الشركة بوستر العمل، عبر الحساب الرسمي لها بموقع "إنستجرام".

وتصدر الفنان أحمد عز البوستر، وعلق الحساب الرسمي : "أحمد عز في فيلم العارف بداية من 14 يوليو في السينمات".

فيلم "العارف" تم تصويره بين أكثر من 4 دول هي: مصر وإيطاليا وبلغاريا وماليزيا، وتم الانتهاء من تصوير آخر مشاهده الشهر الماضي.

الفيلم بطولة النجوم: أحمد عز، أحمد فهمي، مصطفى خاطر، محمود حميدة، كارمن بصيبص، أحمد خالد صالح وغيرهم، من تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب وإنتاج شركة سينرجي فيلمز.