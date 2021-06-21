نوال الزغبي بصورة عفوية وبلا “makeup”

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 21 يونيو 2021 07:23 مساءً - منذ ساعتين

نشرت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي صورة جديدة عبر موقع التواصل الإجتماعي ظهرت فيها بملامح طبيعية من دون ماكياج وبإطلالة عفوية لاقت إعجاب عدد كبير من متابعيها.

وكشفت نوال مؤخراً عن مفاجأة لمتابعيها، حيث أنها انتهت من تصوير فيديو كليب جديد لأغنية خليجية. وكتبت نوال في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي: “مبارح صورت الأغنية الخليجية مع المخرج فادي حداد”.

وأثارت المفاجأة إعجاب الجمهور وأعرب عن حماسه بالتعليقات لسماع أغنيتها الجديدة، خصوصاً أن نوال تتحضر لإصدار ميني ألبوم الذي يتضمن 4 أعمال غنائية.

وكانت الفنانة نوال الزغبي صورت الفيديو الخاص بآخر أغانيها «عقلي واقف» على خشبة المسرح بشكل استعراضي، من إخراج فادي حداد، حيث كشفت الفنانة اللبنانية عن أن وقت تصوير الأغنية لم يصب أي من فريق العمل بفيروس كورونا، مؤكدة أن ما يهمها بعد نجاح أغنيتها نوعية الأغاني التي تقدمها وليس عددها.