بالصورة – سيرين عبد النور لوالدها: أفتخر دائماً بكونه أبي

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 21 يونيو 2021 07:23 مساءً - منذ ساعتين

‏عايدت الممثلة اللبنانية والفنانة سيرين عبد النور والدها بمناسبة عيد الأب ناشرة صورة معه وعلّقت عليها بالقول: “ربي أطل في عمر رجل أفتخر دائماً بكونه أبي فهو سيظل حباً يحكيه دعائي دائماً”.

على صعيد آخر لفتت سيرين عبد النور أنظار الجمهور بأحدث ظهور لها عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، إذ ظهرت بشعر أشقر طويل بعيد عن لون شعرها الذي اعتاد عليه المتابعون، وهو اللون الذي تعتمدته بالشخصية التي تؤديها بمسلسلها الجديد “دور العمر”، إضافة الى مكياج ترابي رقيق زاد من جاذبيتها.

في سياق متصل، تشارك سيرين بمسلسل “دور العمر” من بطولتها، والمسلسل الجديد من 10 حلقات، يُعرض قريباً على منصة “شاهد”، وهو من تأليف ناصر فقيه، وإخراج سعيد الماروق، ويشاركها في بطولة العمل الفنان اللبناني عادل كرم.

وسينتظر الجمهور الغموض والحركة والحب والجنون والخيانة من خلال المشاهد التي عُرضت في الإعلانات الترويجية ضمن حبكة درامية مثيرة وتشويقية جدا، وبدت سيرين في أحد المشاهد بـ”لوك” مختلف، وبشعر لونه أشقر لم نعتد عليه من قبل، كما بدت في حوض الاستحمام المليء بالدم.

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