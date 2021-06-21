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كتب امير فتحي في الاثنين 21 يونيو 2021 06:50 مساءً - أعلنت المطربة المغربية ” هدى سعد ” في تصريحات لها لبرنامج ” ET بالعربي ” عن طلاقها وذلك بعد مرور عام على وقوعه ولكنها حرصت على إخفاء الخبر عن وسائل الإعلام .
وأشارت هدى سعد أن سبب إخفائها لخبر طلاقها هو حرصها على إبعاد حياتها الشخصية عن الأضواء خاصة وأنها كانت حريصة على ذلك منذ بداية مسيرتها الفنية .
يذكر أن هدى سعد كانت قد تزوجت من خارج الوسط الفني من رجل أعمال واستمر الزواج لمدة 5 سنوات أثمر عن إنجاب طفل وحيد يدعى ” فارس ” .
كانت هذه تفاصيل خبر بعد مرور عام على إخفاء الخبر .. فنانة عربية تعلن طلاقها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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