بعد مرور عام على إخفاء الخبر .. فنانة عربية تعلن طلاقها

كتب امير فتحي في الاثنين 21 يونيو 2021 06:50 مساءً - أعلنت المطربة المغربية ” هدى سعد ” في تصريحات لها لبرنامج ” ET بالعربي ” عن طلاقها وذلك بعد مرور عام على وقوعه ولكنها حرصت على إخفاء الخبر عن وسائل الإعلام .

وأشارت هدى سعد أن سبب إخفائها لخبر طلاقها هو حرصها على إبعاد حياتها الشخصية عن الأضواء خاصة وأنها كانت حريصة على ذلك منذ بداية مسيرتها الفنية .

يذكر أن هدى سعد كانت قد تزوجت من خارج الوسط الفني من رجل أعمال واستمر الزواج لمدة 5 سنوات أثمر عن إنجاب طفل وحيد يدعى ” فارس ” .