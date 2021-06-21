كتب امير فتحي في الاثنين 21 يونيو 2021 06:50 مساءً - تحدثت المحققة وخبيرة الأدلة الجنائية ” حلا ولد روب ” خلال لقائها مع برنامج ” ناس أونلاين ” عن قضية مقتل الشاب السوري ” محمد الموسى ” على يد الدكتور ” فادي الهاشم ” زوج الفنانة اللبنانية ” نانسي عجرم ” بعد اقتحامه لفيلتهما إلى الواجهة من جديد .
حيث قالت المحقّقة حلا ولد روب أن جريمة قتل محمد الموسى في فيلا نانسي عجرم في العام الماضي هي جريمة قتل عمد .. وأن ما فعله فادي الهاشم هو جريمة قتل عمد وخلف هذه الجريمة جرائم أخرى .
وأشارت إلى أن محمد الموسى كان قد اطلع على بعض الأمور والمعطيات التي قد تشكل خطرا على الهاشم وعائلته وزوجته وبعض الشركاء الذين يعملون معه .
وأضافت حلا ولد روب أنه تم استدعاء فادي الهاشم وزوجته نانسي عجرم إلى جلسة التحقيق يوم الثلاثاء المقبل .. مشيرةً إلى أن الحادثة هي الأولى من نوعها التي يتم فيها التحقيق مع نانسي عجرم في جريمة القتل التي وقعت في منزلها .
كانت هذه تفاصيل خبر تطور جديد في قضية مقتل ” محمد الموسى ” داخل فيلا نانسي عجرم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.