نجوم الفن يحتفون بـ عيد الأب: "كل سنة وإنت طيب يا سندنا في الحياة"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حرص عدد كبير من نجوم الوسط الفني في العالم العربي، على الاحتفاء باليوم العالمي لـ"الأب" الذي ينتظره العالم سنويا في 21 يونيو من كل عام.

وللتعبير عن دور الأب في الأسرة، وتأثيرة الكبير في حياة الأبناء، تسابق النجوم في نشر صور أبائهم، وكتابة تعليقات مؤثرة وكلمات تحمل الحب والاعتراف بالجميل.



ونشرت الفنانة هنا شيحة عبر حسابها الشخصي على موقع أنستقرام صورة تجمعها بوالدها الفنان التشكيلي أحمد شيحة، وأرفقتها بتعليق قائلة: "ربنا يخليك ليا يا أحلى وأحن وأعظم أب في الدنيا".





وعبرت الفنانة اللبنانية نور عن حبها الشديد لوالدها بنشر صورة تجمعها به، من حفل زفافها، وكتبت: "حب الأب هو رباط لا ينفصم، منذ يوم ولادتنا ونحن مرتبطون ببعضنا البعض ونقضي حياتنا في دعم وحماية بعضنا البعض، يوم واحد لا يكفي لتكريمك.. كم أنت مميزا حقا بابا”.







كما تفاعلت الفنانة السورية كندة علوش مع الحدث ونشرت صورة لزوجها الفنان عمرو يوسف، عبر تطبيق أنستقرام وهو يداعب ابنتهما حياة، وعلقت قائلة: "كل سنة وإنت ألذ وأطعم وأحن أب.. حبيبي كل سنة وإنت في ضهرها باباها وسندها وصاحبها.. ربنا يخليك لينا يا أبو حياة”.





ونشرت الفنانة المصرية دنيا سمير غانم صورة لوالدها الفنان الراحل سمير غانم، الذي توفي منذ أسابيع قليلة وعلقت: "كل سنة وإنت طيب يا أجمل أب في العالم.. بحبك أوي وبشكرك على كل الذكريات الحلوة اللي شفناها معاك، كلها ضحك ودلع وأمان وسعادة وتشجيع .. بحبك أوي".





كما نشرت شقيقتها إيمي نفس الصورة وكتبت: "بحبك يا أغلى حب في حياتي".

فيما قام الفنان محمد نجل الفنان محمود عبدالعزيز بنشر مجموعة من الصورة لوالده، وطلب من المتابعين قراءة الفاتحة على روحه الطيبة".

ونشرت النجمة سيرين عبدالنور صورة تجمعها بوالدها وعلقت: "ربي أطل في عمر رجل أفتخر به دائما، بكونه أبي فهو سيظل حبا يحكيه دعائي دائما".



