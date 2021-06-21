بالأبيض.. نسرين طافش تبهر متابعيها بـ"إطلالة صيفية جذابة"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شاركت الفنانة السورية نسرين طافش متابعيها بصورة جديدة لها عبر حسابها على موقع "أنستقرام".

وظهرت نسرين بإطلالة صيفية جميلة وجذابة، مرتدية فستان قصير باللون الأبيض، وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها، ولم تتكلف في وضع المكياج.

ونالت إطلالتها إعجاب الآلاف من متابعيها، وحصدت العديد من الإعجابات والتعليقات.

وتحرص نسرين عادةً على مشاركة جمهورها ومتابعيها أحدث صورها عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي "أنستقرام" و"سناب شات".

يذكر أن آخر أعمال نسرين طافش هو مسلسل "المداح"، بطولة حمادة هلال، وأحمد بدير، وخالد سرحان، ومحمد عز، وجمال عبدالناصر، ودنيا عبدالعزيز، وحنان سليمان، ومحسن منصور، ومحمد الصاوي، وهادي خفاجة، وتامر شلتوت.